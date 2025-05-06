Ece Üner hakkında dava açıldı: İki yıla kadar hapsi isteniyor

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında "Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, açılan davada Üner hakkında 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ne oldu?

Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle "yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 Mart'ta soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Halk TV programcısı, gazeteci İsmail Saymaz’ın 15 Mart’ta pasaportuna el konulmasını duyurduğu paylaşıma yer verildi.

Savcılık, Üner’in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.

Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz. — Ece Üner (@eceuner12) March 18, 2025

"Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim" diyen Üner, "İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" dedi.

Savcılık adli kontrol talep etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadesi alınan Ece Üner'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Üner, “Mağdur olduğum bir davadan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldım. Çok uzun süredir Ergenekon, Balyoz döneminde olduğu gibi birçok insanı intihara sürükleyen, bir çok insanı hapse attıran, aileleri parçalayan, birçok kıyıma sebep olan bir kişi çok uzun süredir beni, ailemi hedef alıyor” dedi.