Eczacılardan Erdoğan’a açık mektup: Ekonomik sıkıntılar büyüyor, büyük çıkmaza girdik

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben kaleme aldığı açık mektupta, eczacıların karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklar ve ilaç tedarikindeki sıkıntılara dikkat çekti. Saydan, eczacıların artık dayanma sınırına geldiğini belirterek, mevcut İlaç Fiyat Kararnamesi’nin (İFK) acilen güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

"Eczacılar ekonomik zorluklar nedeniyle büyük bir çıkmazda"

Saydan, mektubunda dünya genelinde yaşanan ekonomik krizlerin ilaç piyasasını doğrudan etkilediğini ve Türkiye’de de eczacıların ciddi bir darboğaz içinde olduğunu belirtti. “Türkiye’nin dört bir yanında yaklaşık 30 bin eczane halkımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunarken, ilaç yoklukları ve ekonomik zorluklar nedeniyle büyük bir çıkmaza sürüklendik” diyen Saydan, eczacıların kayıplarının telafi edilmesini ve mesleklerini ticari kaygılar olmadan sürdürebilmeleri için destek sağlanmasını talep etti.

“İlaca erişim her bireyin en temel hakkıdır"

Son dönemde ilaç bulunabilirliğinin azaldığını belirten Saydan, bunun halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi. “İlaca erişim her bireyin en temel hakkıdır. Ancak hastalar reçetelerindeki ilaçları bulabilmek için eczane eczane dolaşıyor. Bu durumu sadece izleyemeyiz. İlaçların bulunabilir ve ulaşılabilir olması için yetkililerin acil önlem alması gerekiyor” dedi.

" İndirimlerin faturasını biz ödüyoruz”

Saydan, ilaç firmalarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) verdikleri Kamu Kurum İndirimleri’ni (KKİ) uygulamaktan kaçındıklarını ve bu durumun tüm yükünü eczacıların sırtına bindirdiğini belirtti. “Biz eczacılar, fakültelerimizde tüccar değil, bilim insanı olarak yetiştirildik. Ancak ilaç firmaları kâr amacı güden ticari kuruluşlar ve SGK’nın denetimsizliği nedeniyle indirimlerin faturasını biz ödüyoruz” diye konuştu. Saydan, KKİ’nin doğrudan SGK ile ilaç firmaları arasında yapılmasını ve eczacıların bu yükten kurtarılmasını talep etti.

"İlaç fiyat kararnamesi yeniden düzenlenmeli"

Mevcut İlaç Fiyat Kararnamesi’nin 16 yıldır güncellenmediğini belirten Saydan, ilaç kârlılık oranlarının giderek azaldığını ve eczanelerin sürdürülebilirliklerini kaybettiğini ifade etti. “Avro kuru 38 TL seviyesine ulaşmışken, ilaç fiyatlandırmasında baz alınan dönemsel avro kuru 21,67 TL’de tutuluyor. Bu büyük fark, ilaç tedarik zincirinde aksamalara neden oluyor” dedi.

“2022-2025 yılları arasında asgari ücret %420, TÜFE %270 artarken, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru yalnızca %244 oranında artırıldı. Bu, piyasada ilaç bulunabilirliğini azaltıyor ve her gün daha fazla ilacın yok olmasına neden oluyor” diyerek, kur güncellemesinin yılda bir kez yapılmasının piyasalarda ciddi sıkıntılara yol açtığını belirtti.

"Yeni bir ilaç fiyat kararnamesi gerekli"

Mevcut sistemin ilaç erişimini kolaylaştırmaktan çok zorlaştırdığını söyleyen Saydan, günümüz ekonomik koşullarını daha iyi yansıtan yeni bir fiyatlandırma modeline ihtiyaç duyulduğunu belirtti. “Yeni bir ilaç fiyat kararnamesi, sadece eczanelerin ayakta kalmasını sağlamayacak, aynı zamanda ilaç tedarik zincirindeki aksaklıkları da önleyecektir” dedi.