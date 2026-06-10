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Edip Akbayram'ın ailesi Kılıçdaroğlu’nun şarkılarını kullanmasını yasakladı

CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları sürerken, merhum sanatçı Edip Akbayram’ın ailesi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sanatçının eserlerini kullanmasını yasakladı. Aile, kararın gerekçesini “sürecin sanatçının demokratik duruşuyla örtüşmemesi” olarak açıkladı.

Haber Merkezi
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Edip Akbayram'ın ailesi Kılıçdaroğlu’nun şarkılarını kullanmasını yasakladı
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CHP’de “mutlak butlan” kararıyla başlayan tartışmalar sürerken, süreç sanat dünyasına da yansıdı.  Merhum sanatçı Edip Akbayram’ın ailesi, mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun sanatçıya ait şarkıları kullanmasını yasakladı.

Aile, bu kararın gerekçesini açıklarken, “Mutlak butlan süreci, Edip Akbayram’ın hayatı boyunca savunduğu demokratik anlayış ile örtüşmüyor. Mutlak butlan sürecinin temsilcisi kişinin eserleri kullanmasına izin vermiyoruz” ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram'ın ailesi Kılıçdaroğlu’nun şarkılarını kullanmasını yasakladı - Resim : 1

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