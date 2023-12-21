Edirne Belediye Başkanı Gürkan için 47 yıla kadar hapis istemi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın aralarında "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı 7 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasında savcılık esas hakkında mütalaasını verdi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık avukatları katıldı.

Dosyaya gelen belgelerin okunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını sundu.

Savcılık mütalaasında, Gürkan'ın "nitelikli cinsel saldırı suçuna azmettirme", "nitelikli yağma suçuna azmettirme" ve "nitelikli hürriyetinden yoksun kılma suçuna azmettirme" suçlarından 14 yıldan 47 yıla kadar hapsi talep edildi.

Mütalaada, diğer tutuksuz sanıklar M.T, S.G, S.A, S.Y ile O.K'nin de "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma", "nitelikli cinsel saldırı", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından" 14 yıldan 47 yıla kadar hapsi istendi.

Savcılık ayrıca Şükrü Benli'nin Recep Gürkan'a yönelik eylemleri nedeniyle şantaj suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini istedi.

Duruşmada, sanık avukatları da müvekkillerinin adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre tabinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

Ayrıca sanık Şükrü Benli hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına karar veren heyet, esas hakkında mütalaaya karşı avukatların savunma yapmak için süre talebi kabul edildi.

Duruşma 25 Nisan 2024'e ertelendi.

Edirne'de 2018'in aralık ayında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde tutuklu sanıklar, adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.