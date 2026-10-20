Edirne-Kapıkule bağlantı yolu trafiğe kapatıldı
Edirne ile Kapıkule arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolu, eski tren köprüsünde yürütülen yıkım çalışmaları nedeniyle her iki yönde de araç trafiğine kapatıldı.
Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı kapsamında yeni tren köprüsü inşasının ardından yanındaki eski köprünün yıkımına başlandı.
Edirne ile Kapıkule arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolu, ekiplerce sabah çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
Yolun kapanmasıyla köprünün yıkımına iş makineleri yardımıyla başlandı.
Kent merkezinden Kapıkule'ye gidecek sürücüler için QR kod aracılığıyla yol tarifinin yapıldığı uyarı levhaları yerleştirildi.
Kapıkule ile kent merkezi arasında ulaşım, Pazarkule-Kapıkule TEM bağlantı yolundan yapılıyor.