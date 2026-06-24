Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti
Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti.
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Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) istifa etti.
Özcan, son yapılan yerel seçimlerle birlikte dördüncü kez Keşan Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuştu.
İlk kez 28 Mart 2004 tarihinde CHP adayı olarak Keşan Belediye Başkanlığı’na seçilen Özcan, 2009, 2014 ve 31 Mart 2024’te de CHP çatısı altında seçimleri kazanmıştı.