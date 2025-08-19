  1. Ekonomim
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı

Trakya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

