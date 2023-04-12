Edirne milletvekili adayları listesi (AK Parti, CHP, Emek ve Özgürlük İttifakı, İYİ Parti, MHP)
Meclis'e 4 milletvekili gönderen Edirne'de hangi parti kaçıncı sırada hangi adayı gösterdi? İşte öne çıkan 5 partinin aday listesi ve adaylık sıraları.
EDİRNE 1 FATMA AKSAL AK PARTİ
EDİRNE 1 EDİZ ÜN CHP
EDİRNE 1 HANIM GÜZEL EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
EDİRNE 1 MEHMET AKALIN İYİ PARTİ
EDİRNE 1 ALİ ÖZER MHP
EDİRNE 1 GÜRAY MUHÇU TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
EDİRNE 2 TARIK HATİPLER AK PARTİ
EDİRNE 2 AHMET BARAN YAZGAN CHP
EDİRNE 2 SERDAL ZIMBA EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
EDİRNE 2 DİLEK KIRMIZI İYİ PARTİ
EDİRNE 2 AYVAZ YALAZA MHP
EDİRNE 2 CANER SOYDAN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
EDİRNE 3 ERDİNÇ ÇEKİÇ AK PARTİ
EDİRNE 3 UFUK KANIŞKAN CHP
EDİRNE 3 ÖZLEM ÖZDEMİR EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
EDİRNE 3 HASAN HAKAN ŞAHİN İYİ PARTİ
EDİRNE 3 HATİCE SER MHP
EDİRNE 3 ZELAL ÖZCAN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
EDİRNE 4 SEVDA NUR KURBAN AK PARTİ
EDİRNE 4 AHMET ERKEN CHP
EDİRNE 4 ERDAL AYDEMİR EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
EDİRNE 4 HÜSEYİN ERKİN İYİ PARTİ
EDİRNE 4 HÜLYA BALKAN MHP
EDİRNE 4 İLHAN BİLECİK TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ