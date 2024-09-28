Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP'den istifa etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, arabasında kaçak elektronik sigara ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi. Ediz Ün, Özel'le görüşmesinin ardından istifa etti.

Gazete Duvar'ın CHP kaynaklarından edinerek derlediği habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyaretinden Türkiye’ye döndükten sonra Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara'ya çağırdı.

Ediz Ün'ün Ankara'da CHP Grup Başkanvekilleriyle görüştüğü öğrenildi. Grup Başkanvekilleri Ün'den, soruşturma süreci tamamlanıp, olay hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partiden istifa etmesi gerektiğini iletti. İstifa etmemesi durumunda ise Ün'ün Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtiliyor.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ediz Ün'ün partiden istifa talebini kabul ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in talimatıyla geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak Edirne Milletvekilimiz Ediz Ün, Grup Başkanvekillerimiz ile bugün bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmede Sn. Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Hukuki sürecin sonucuna göre Sn. Ün'ün partimize geri dönüp dönmeyeceğine karar verilecektir" denildi.