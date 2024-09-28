  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP'den istifa etti
Takip Et

Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP'den istifa etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aracında çok sayıda kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün partiden istifasını istedi. CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel'in talebi üzerine Edin Ün partiden istifa etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP'den istifa etti
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, arabasında kaçak elektronik sigara ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi. Ediz Ün, Özel'le görüşmesinin ardından istifa etti.

Gazete Duvar'ın CHP kaynaklarından edinerek derlediği habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyaretinden Türkiye’ye döndükten sonra Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara'ya çağırdı.

Ediz Ün'ün Ankara'da CHP Grup Başkanvekilleriyle görüştüğü öğrenildi. Grup Başkanvekilleri Ün'den, soruşturma süreci tamamlanıp, olay hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partiden istifa etmesi gerektiğini iletti. İstifa etmemesi durumunda ise Ün'ün Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtiliyor.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ediz Ün'ün partiden istifa talebini kabul ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in talimatıyla geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak Edirne Milletvekilimiz Ediz Ün, Grup Başkanvekillerimiz ile bugün bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmede Sn. Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Hukuki sürecin sonucuna göre Sn. Ün'ün partimize geri dönüp dönmeyeceğine karar verilecektir" denildi.

Bakan Yerlikaya: Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandıBakan Yerlikaya: Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandıGündem

 

Ozan Bingöl hesapladı: OVP’de vergiler gelirden fazla arttıOzan Bingöl hesapladı: OVP’de vergiler gelirden fazla arttıEkonomi

 

Gündem
Bakan Yerlikaya: Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı
Bakan Yerlikaya: Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı
Bakan Fidan: Savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de bir arzu var
Bakan Fidan: Savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de bir arzu var
Serhat Akın'ın avukatından açıklama: Adalet er ya da geç yerini bulacaktır
Serhat Akın'ın avukatından açıklama: Adalet er ya da geç yerini bulacaktır
Serhat Akın'a silahlı saldırı: Gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi
Serhat Akın'a saldırı: Gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Özgür Özel, CHP milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi
Özgür Özel, CHP milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, tüm insanlığa meydan okuyor
Erdoğan: İsrail, tüm insanlığa meydan okuyor