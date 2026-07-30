Edirne Milletvekili Ediz Ün CHP'ye geri döndü: Aklandım, baba ocağında devam edeceğim

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Hakkında açılan dava nedeniyle CHP'den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı.

Edirne Milletvekili Ün, konuya ilişkin açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve partiye geri döndüğünü söyleyen Ün, hakkında açılan bir davanın olduğunu ancak soruşturma sürecinin ardından konunun kendisiyle alakalı olmadığının anlaşıldığını ifade etti.

Ün, "Bir çalışanımın yanlışı nedeniyle itham edilmeye çalışıldım ancak konunun benle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Aklandım ve partime geri dönüyorum, baba ocağında çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

15 gün önce Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini partiye katılma kararı nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun kendisine "başarılar dilediğini" söyleyen Ün, "Ulu çınarın gölgesinde vatandaşlarıma hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Ün ile birlikte CHP'nin milletvekili sayısı 45'e yükseldi.

Ne oldu?

Eylül 2024’te CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait şahsi araçta emniyet güçleri tarafından yapılan aramada çok sayıda kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirilmiş, Ün olayla bir ilgisinin olmadığını ve aracını gayriresmî danışmanına emanet ettiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

Ancak Ün, dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talebi doğrultusunda, adli süreç tamamlanana kadar partisine zarar vermemek adına 28 Eylül 2024'te CHP'den istifa etmişti.