  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oldu
Takip Et

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oldu

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oldu
Takip Et

Kentte sabaha karşı başlayan yağış, etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte gece de yağış bekleniyor

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yeri girişlerinde beklerken, bazıları da şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın ikindiye kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Yağışın bir süre etkisini yitirmesinin ardından gece yeniden etkili olacağı öngörülüyor.

Kırklareli'nde de zaman zaman sağanak etkili oluyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Yeni sistem giriş yapıyor, sıcaklık birden düşecekBayramda hava nasıl olacak? Yeni sistem giriş yapıyor, sıcaklık birden düşecekGündem

 

Gündem
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Özgür Özel'den yeni boykot listesi
Özgür Özel'den yeni boykot listesi
İmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu
İmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu
CHP’nin kurduğu boykotyap.com açıldı: İşte yeni boykot listesi...
CHP’nin kurduğu boykotyap.com açıldı: İşte yeni boykot listesi...
CHP'den miting kararı: İki büyük meydandan birinde olacağız
CHP'den miting kararı: İki büyük meydandan birinde olacağız
Cevdet Yılmaz: Beklentiler 1-2 puan değişebilir
Cevdet Yılmaz: Beklentiler 1-2 puan değişebilir