Edirne'de 2 erkek çocuğa taciz: Şüpheli yakalandı, RTÜK yayın yasağı kararı verdi

9 Ekim 2024 tarihinde çocukların fotoğraflarının çekilmesi suretiyle tacizde bulunulduğu iddiasıyla ailelerin yaptığı şikayetler üzerine yabancı uyruklu bir şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.

Edirne Valiliği, çocuğun yüksek yararını gözeterek adli makamlarca yayın yasağı ve gizlilik kararı alındığını duyurdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yayın yasağına riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Valilikten açıklama: Aileler şikayetçi oldu, yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Edirne Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "09 Ekim 2024 tarihinde ilimizde 2 erkek çocuğuna fotoğraflarının çekilmesi suretiyle tacizde bulunulduğu iddiasıyla, aileler şikayetçi olmuştur. Derhal emniyet güçlerimizce olayın faili olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Daha sonra şahıs aynı gün adli makamlarca tutuklanmıştır. Çocuğun yüksek yararı gözetilerek adli makamlarca olayla ilgili yayın yasağı ve gizlilik kararı verilmiş olup bu çerçevede soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

RTÜK'ten yayın yasağı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Edirne 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı alındığını bildirdi.

Şahin, "Edirne 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir istismar soruşturması çerçevesinde söz konusu olaya ilişkin sosyal medya dahil internet medyası, görsel, işitsel ve yazılı basın için yayın yasağı kararı almıştır. Delillerin toplanması ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi açısından verilen yayın yasağı kararına titizlikle riayet edilmesi önemlidir. İlgili yargı kararına uyulmayarak yasağı ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.