Edirne'de araç bakımı sırasında bir asker şehit oldu

Edirne Uzunköprü ilçesinde konuşlu 102’nci Topçu Alay Komutanlığı’nda, arızalı M44 1 obüsünün TAMAY aracı ile çekilmesi esnasında iki araç arasında kalan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır (25) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.