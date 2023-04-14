Edirne'de Memleket Partisi'nin milletvekili adaylarından 3'ü çekildi
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Memleket Partisi’nin Edirne 2, 3 ve 4’üncü sıradan milletvekili adayı gösterilen 3 isim adaylıktan çekildiklerini duyurdu.
14 Mayıs seçimlerine bir ay kala partilerdeki hareketlilik de devam ediyor.
Memleket Partisi'nde Edirne'den milletvekili adayı gösterilen 3 isim adaylıktan çekildiğini açıkladı. Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) milletvekilliği adaylığından çekilme dilekçelerini verdi.
Edirne Adliyesi'ne gelerek YSK’ya iletilmek üzere İl Seçim Kurulu’na çekilme dilekçelerini veren adaylar, pazar günü saat 14.00’te parti binasında basın toplantısı yaparak çekilme gerekçelerini bildireceklerini duyurdu.
Edirne'nin dört milletvekili bulunuyor. (ANKA)