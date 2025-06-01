  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Edirne'de neoklasik döneme ait heykel ele geçirildi
Takip Et

Edirne'de neoklasik döneme ait heykel ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Edirne'de neoklasik döneme ait heykel ele geçirildi
Takip Et

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağını tespit etti.

Ekiplerin ortak çalışması kapsamında Manisa'dan yola çıkan otomobil kent girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada bagajdaki çarşafa sarılmış yaklaşık bir metre boyunda mermer kadın heykeli ele geçirildi.

Ekiplerce 3 zanlı gözaltına alındı, heykel müze yetkililerine teslim edildi.

Müze yetkilileri, başsız heykelin 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden olduğunu belirtti.

Polonya'da cumhurbaşkanı seçimi: İkinci tur için oy verme işlemi başladıPolonya'da cumhurbaşkanı seçimi: İkinci tur için oy verme işlemi başladıDünya
İBB'nin metrobüslerini üreten dev firma konkordato ilan ettiİBB'nin metrobüslerini üreten dev firma konkordato ilan ettiGündem
Gündem
İBB 'yolsuzluk' soruşturmasında 47 adrese baskın: 7 şüpheli firari olarak aranıyor
İBB 'yolsuzluk' soruşturmasında 47 adrese baskın: 7 şüpheli firari olarak aranıyor
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Gençlere konut projesi müjdesi!
Gençlere konut projesi müjdesi!
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama
MİT'ten yurt dışında DAEŞ operasyonu: Üst düzey yönetici Özgür Altun yakalandı
MİT'ten yurt dışında DAEŞ operasyonu: Üst düzey yönetici yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 26 bin sürücüye egzoz cezası kesildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 26 bin sürücüye egzoz cezası kesildi