Edirne'de otomobil ağaca çarptı: İkisi çocuk beş kişi hayatını kaybetti
Edirne'de kontrolden çıkan araç, ağaca çarptı. Feci kazada ikisi çocuk beş kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu beş kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kırcasalih beldesinden Uzunköprü ilçesi yönüne ilerleyen Muhammet Ç. idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Arif Ö, Kübra Ö. ve Yasemin Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Muhammet Ç, bir yaşındaki Muhammed Özcan Ç. ve 10 yaşındaki Yaren Naz Ç. sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Muhammed Özcan Ç. ile Yaren Naz Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün tedavisi sürüyor.