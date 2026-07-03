Edirne'de tarıma destek: 20 yeni sera üreticiyle buluştu

Programa Edirne Valisi Sn. Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Sezai Irmak ile Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse başta olmak üzere kamu kurumları, üreticiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, projenin yalnızca sera yatırımlarından ibaret olmadığı, kırsal kalkınmayı destekleyen, üreticilerin yeniden üretime katılmasını sağlayan ve sosyal dayanışmayı güçlendiren önemli bir kalkınma modeli olduğu vurgulandı.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yaklaşık 7 milyon lira destek sağlanan ve toplam bütçesi yaklaşık 14 milyon lira olan proje kapsamında Edirne Merkez'de 7, Keşan'da 12 ve Meriç'te 1 olmak üzere toplam 20 sera kuruldu. Proje sayesinde daha önce seracılık deneyimi bulunan ancak ekonomik imkânları yetersiz olan üreticilerin yeniden üretime kazandırılması hedeflenirken, aile ekonomilerine ve bölgenin tarımsal üretimine de önemli katkılar sunuldu.

Proje kapsamında yalnızca sera kurulumu gerçekleştirilmedi. Edirne genelinde 30 köyde çiftçilere seracılık ve sebze yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Ayrıca 32 üreticiye modern sera üretim teknikleri, topraksız tarım, fide üretimi, bitki koruma uygulamaları ve kayıt sistemleri konularında eğitim verildi. Sera sahibi üreticilere el tipi çapa makineleri teslim edilerek üretim süreçleri de desteklendi.

Konuşmalarda, gerçek kalkınmanın üreticinin güçlenmesi, kırsalda yaşamın sürdürülebilir hale gelmesi ve vatandaşların yaşadıkları yerde üretmeye devam edebilmesiyle mümkün olduğu ifade edildi. Açılışı yapılan seraların, yalnızca sebze üretim alanı değil; aynı zamanda kırsal kalkınmayı güçlendiren, istihdamı destekleyen ve sosyal dayanışmayı pekiştiren üretim merkezleri olacağı belirtildi.

Program, açılış töreni ve katılımcıların sera alanlarında gerçekleştirdiği incelemelerin ardından sona erdi.