Edirne’de tatilciler sahillerden dönüşte uzun araç kuyrukları oluşturdu

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Yaz tatilini Keşan ve Enez ilçelerindeki sahillerde geçiren tatilciler dönüş yoluna geçti. Keşan ve Enez sahillerinde tatil yapanların aynı anda yollara çıkması, ilçedeki bazı kavşak ve kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Enez, Erikli, Mecidiye, Yayla, Danişment ve Gökçetepe sahillerinden ayrılan tatilciler nedeniyle özellikle Keşan-Enez kara yolu üzerindeki Enez Kavşağı’nda araç yoğunluğu yaşandı. Keşan-Mecidiye kara yolunda da trafik artarken, Destek Kıtaları Kavşağı’nda zaman zaman tıkanmalar yaşandı. Günübirlikçilerin de trafiğe girmesiyle İstanbul istikametinde ve ana güzergahlarda bazı noktalarda araçların yavaş ilerlediği ve uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Artan araç yoğunluğu nedeniyle polis ve jandarma trafik ekipleri, özellikle kavşak ve kritik geçiş noktalarında önlem aldı. Ekipler, trafik akışının düzenli şekilde devam etmesi için sürücülere yönlendirmelerde bulundu.