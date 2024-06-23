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Edirne'de toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Edirne'de Merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama göletlindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi
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Edirne'de toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı
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Edirne Merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama amaçlı kullanılan gölette balıkların öldüğünü gören muhtar Mehmet Meşe, durumu jandarmaya bildirdi. Gölette inceleme yapan ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune alınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Kıyıya vuran balıklardan numune alındı

Bölgede kapsamlı inceleme yapan ekipler, sudan ve kıyıya vuran balıklardan numune aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerine neden olan sorunun kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.

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