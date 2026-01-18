Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 220 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 220,7 kilogram kokain ve 69 kilogram skunk ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Hamzabeyli gümrük sahası içerisinde bir tır içerisinde yapılan aramada, 220,7 kilogram kokain ve 69 kilogram skunk ele geçirildi. Şüpheli hakkında uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Milletimizin bilmesini isterim ki biz uyuşturucuya karşı savaş açtık. Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır. Edirne Valimizi, Edirne Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."