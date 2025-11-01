  1. Ekonomim
Edirne’nin Keşan ilçesinde yoğun sis etkili oldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu; kentte görüş mesafesi düştü, binalar sis bulutu içinde kayboldu.

Edirne’nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü; binalar sisin içinde kayboldu.

Sis, öğle saatlerine kadar etkili olacak

Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini düşürdü. Görüş mesafesi yer yer 20 metre olurken, sis nedeniyle binalar gözden kayboldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda tedbir alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte; Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi. 

