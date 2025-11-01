Edirne’nin Keşan ilçesinde yoğun sis etkili oldu
Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini düşürdü. Görüş mesafesi yer yer 20 metre olurken, sis nedeniyle binalar gözden kayboldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda tedbir alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte; Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi.