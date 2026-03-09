Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu testi sonuçları çıktı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında ifade işlemlerinin ardından ve örnek veren şarkıcı Edis ile Survivor yarışmacısı boksör Adem Kılıç'ın uyuşturucu testi sonuçları belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu'na götürülen ve serbest bırakılan ünlü şarkıcı Edis'in, uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Edis'ten alınan örneklerde kokain maddesine rastlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik başlatılan "uyuşturucu" soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilen Edis, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Adem Kılıçcı'ın test sonucu pozitif
Uyuturucu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Survivor yarışmacısı ve boksör Adem Kılıçcı'nın test sonucunda ise örneklerde esrar maddesi bulundu.ne rastlandı.