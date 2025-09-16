Edremit açıklarında terk edilmiş teknenin sahibi için arama başlatıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Güre açıklarında terk edilmiş halde bulunan teknenin sahibi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, Güre önlerinde başıboş halde "Yaşar" isimli bir tekne tespit etti. Teknede kimsenin bulunmadığını fark eden ekipler, durumu Akçay Kolluk Destek Tim Komutanlığı ve DEGAK-32 Özel Tim Komutanlığı'na bildirdi.
