Edremit’te lodos kabusu: Deniz taştı, turistik tesisler sulara teslim oldu
Balıkesir’in Edremit ilçesinde şiddetli lodos fırtınası yaşamı durma noktasına getirdi. Hızı saatte 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle deniz taştı, sahil hattındaki turistik işletmeler su altında kaldı. Kara ile denizin birleştiği bölgede ekipler acil müdahale için harekete geçti.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesine bağlı gözde tatil bölgesi Altınoluk’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınası, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Rüzgarın hızının zaman zaman 90 kilometreye kadar çıktığı bölgede oluşan dev dalgalar, sahil şeridini aştı. Denizin taşması sonucu kordon boyunda bulunan yürüyüş yolları ve çok sayıda turistik işletme sular altında kaldı. İş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor
Bölge sakinleri ve işletmeciler, suların tahliye edilmesi için yetkililerden yardım isterken, ekiplerin bir an önce bölgeye müdahale etmesini talep etti. Fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.