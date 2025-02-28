Efkan Ala’dan Özel’e tepki: İftira ve saldırı, basit bir siyasi kurnazlıktır

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın dün katıldığı televizyon programında İmralı'nın çağrısına yönelik açıklamasını değerlendiren Özel, “"Efkan Ala öyle uçakta, havada gezip durum belli olunca inmekle olmuyor bu iş. 'Ben bekleyeyim, duruma göre pozisyon alayım' olmuyor” demişti. Özel’in sözlerine Efkan Ala’dan tepki geldi.

Özel'in sözlerine Efkan Ala'dan tepki

Efkan Ala sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bulunduğu makamın ağırlığını ve üstlendiği sıfatların sorumluluğunu taşımaktan çok uzak; gerçeklerle bağdaşmayan, anlamsız siyasetine bir yenisi daha eklemiştir.

Kendi kifayetsizliğinin partisinin içerisinde doğurduğu huzursuzluğu örtbas etmek için başkanlarına iftira ve saldırı, basit bir siyasi kurnazlıktır.

Bugün kameralar karşısında tamamen yalan ve iftiradan ibaret olan sözleri, kendi siyasi hayatı bakımından artık sıradanlaşmış olsa da Türkiye’nin siyasi hayatını kirletmeye maalesef devam etmektedir.

Cumhur İttifakı olarak, sizin bu kirli siyasetinize rağmen “terörsüz Türkiye”hedefine ulaşmak için yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.”

Özgür Özel Efkan Ala hakkında ne demişti?

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın dün katıldığı televizyon programında İmralı'nın çağrısına yönelik açıklamasını değerlendiren Özgür Özel, "Efkan Ala öyle uçakta, havada gezip durum belli olunca inmekle olmuyor bu iş. 'Ben bekleyeyim, duruma göre pozisyon alayım' olmuyor. Efkan Ala da bu anlamda tarihsel bir tutarlılık içinde görünüyor. Durum netleşene kadar uçakta beklemek olmaz. Dünkü açıklamalarından onu çok net olarak takip ettik. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi açısından bu ülkedeki insanların yararına, kan akmayacaksa, şehit gelmeyecekse, bu ülke bütün varını, yoğunu harcadığı bu terör belasından kurtulacaksa, insanların yüzü gülecekse, analar ağlamayacaksa, barış gelecekse, artık Kürtler yaşadıkları bu sorunlardan kurtulacaksa, kendilerini bu ülkenin tam ve eşit vatandaşları hissedecekse biz orada varız. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ın gizli ajanda pazarlıklarının ve kenardan hiçbir şey yokmuş gibi meseleyi edilgen bile değil, korkak bir şekilde izleyip, bütün siyasi riski ortağının sırtına yükleyip, 'Buradan bir avantaj çıkarsa gidip siyaseten nemalanırım' demesini son derece samimiyetsiz buluyoruz. Net olsun, açık olsun, cesur olsun" demişti.