  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı: Dikkat! Gece saatlerinden sonra başlayacak
Takip Et

Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı: Dikkat! Gece saatlerinden sonra başlayacak

Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı: Dikkat! Gece saatlerinden sonra başlayacak
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün gece saatlerinden sonra Ege'de beklenen sağanak İzmir, Aydın, Manisa, Uşak çevreleri ve Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Yağışın ardından oluşabilecek ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Gündem
İstanbul'da tekstilciler Suriyelilerin gidişinden şikayetçi: Kime iş yaptıracağım?
İstanbul'da tekstilciler Suriyelilerin gidişinden şikayetçi: Kime iş yaptıracağım?
21 yıllık rejim esareti! Memleketine dönen Türk'e duygusal karşılama
21 yıllık rejim esareti! Memleketine dönen Türk'e duygusal karşılama
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: O saate dikkat!
İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: O saate dikkat!
Kandilli duyurdu! Ayvalık açıklarında deprem
Kandilli duyurdu! Ayvalık açıklarında deprem
Dr. Özlem Cankurtaran yaşamını yitirdi (Özlem Cankurtaran kimdir?)
Dr. Özlem Cankurtaran yaşamını yitirdi
Bakan Fidan açıkladı: Şartlar oluşursa büyükelçilik açılabilir
Şam'da büyükelçilik açılacak mı? Bakan Fidan duyurdu