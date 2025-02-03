Ege Denizi beşik gibi: Peş peşe depremler oldu

Son zamanlarda çok sayıda deprem hareketliliğinin yaşandığı Ege Denizi’nde yeni depremler oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün ilk deprem saat 05.34’te merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, zeminden 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Bu depremin ardından saat 07:20'de 3.9 ve saat 07:56'da 3.6 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Her iki depremin derinliği de 7 km olarak ölçüldü.

4.5 büyüklüğünde bir deprem daha

Ege Denizi'nde bugün saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD: Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sayısı 400'ün üzerine çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının 400’ün üzerine çıktığını duyurdu.