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Ege Denizi beşik gibi sallanıyor: 4 üzeri 7 deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde peş peşe sallantılar yaşanmaya devam ediyor. Saat 04.41 ve saat 06.36 arasında yedi deprem daha meydana geldi.

Haber Merkezi
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Ege Denizi beşik gibi sallanıyor: 4 üzeri 7 deprem meydana geldi
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Ege Denizi art arda sallanmaya devam ediyor. Yunanistan’ın Santorini Adası çevresinde başlayan sismik hareketlilik sürüyor.

Gece yarısından itibaren 4,0'ün üzerinde 7 deprem daha meydana geldi. İlgili depremlerin detayları şu şekilde:

4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 06.36'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 06.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 05.54'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

4,4 büyüklüğünde deprem

 Ege Denizi'nde, saat 05.45'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 05.24'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 05.02'de, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 04.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

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