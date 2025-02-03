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Ege Denizi beşik gibi: Üç deprem daha oldu

Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremlere yenileri eklendi. Ege Denizi'nde 4.0, 3.9 ve 3.6 büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi.

Haber Merkezi
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Ege Denizi beşik gibi: Üç deprem daha oldu
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Son zamanlarda çok sayıda deprem hareketliliğinin yaşandığı Ege Denizi’nde yeni depremler oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.34’te merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, zeminden 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Bu depremin ardından saat 07:20'de 3.9 ve saat 07:56'da 3.6 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Her iki depremin derinliği de 7 km olarak ölçüldü.

AFAD: Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sayısı 400'ün üzerine çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının 400’ün üzerine çıktığını duyurdu.

AFAD’dan deprem ve dezenformasyon uyarısı bir aradaAFAD’dan deprem ve dezenformasyon uyarısı bir aradaGündem

 

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