Ege Denizi beşik gibi: Üç deprem daha oldu
Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremlere yenileri eklendi. Ege Denizi'nde 4.0, 3.9 ve 3.6 büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi.
Son zamanlarda çok sayıda deprem hareketliliğinin yaşandığı Ege Denizi’nde yeni depremler oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.34’te merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, zeminden 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-03
Saat:05:34:56 TSİ
Enlem:36.505 N
Boylam:25.46694 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/1qqWcoVAR0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bu depremin ardından saat 07:20'de 3.9 ve saat 07:56'da 3.6 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Her iki depremin derinliği de 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-03
Saat:07:20:38 TSİ
Enlem:36.57556 N
Boylam:25.48472 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Yo9lcrFMMi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD: Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sayısı 400'ün üzerine çıktı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının 400’ün üzerine çıktığını duyurdu.