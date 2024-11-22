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Ege Denizi için 'sarı' kodlu uyarı: Fırtına kuvvetli esecek

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi'nde fırtınanın etkili olması beklenirken, saat 75 km hıza çıkması beklenen fırtına için bölgede sarı kod uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi
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Ege Denizi için 'sarı' kodlu uyarı: Fırtına kuvvetli esecek
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Ege Denizi'nin güneyi için sarı kodlu uyarı yapılırken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın, Cumartesi günü (23.11.2024) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazar günü (24.11.2024) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar meydana gelebilmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

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