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Ege Denizi'nde 4 dakika arayla korkutan depremler!

Ege Denizi'nde 4 dakika arayla 4,5 ve 4,4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde 4 dakika arayla korkutan depremler!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.41'de Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Deprem, 10,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu depremden 4 dakika sonra saat 20:45'te Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

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