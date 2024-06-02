Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Saat 11.53'te meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte yaşandı.
Sarsıntı herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 2, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-06-02
Saat:11:53:28 TSİ
Enlem:37.39583 N
Boylam:24.11917 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/QWjrVHsOOr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi