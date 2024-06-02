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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Saat 11.53'te meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte yaşandı.

Sarsıntı herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.