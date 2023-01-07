Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
5 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.39'da merkez üssü Midilli Adası olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 13,92 kilometre açığında meydana gelen deprem, 10,75 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında da hissedildi
Midilli Adası'nda saat 04.52'de 5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 3,9 ila 4,8 büyüklüklerinde 3 deprem daha oldu.
Özellikle saat 09.39'da yaşanan 4,8'lik deprem sırasında Çanakkale'nin Ayvacık, Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Edremit ve Burhaniye ilçelerindeki bazı binalar hafif sallandı.
Söz konusu yerleşim bölgelerinde ekiplerin incelemeleri sonucu depremlerin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.