Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin deriliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 8, 2025
Büyüklük:5.1 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-09-09
Saat:00:27:56 TSİ
Enlem:38.16167 N
Boylam:24.15417 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/o7ENKzfULp
