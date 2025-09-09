  1. Ekonomim
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin deriliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

 

