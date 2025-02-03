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Ege Denizi'nde 6 günde 570 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ege’deki deprem fırtınası ile ilgili verileri paylaştı. Son bilgilere göre Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugün saat 15.50'ye kadar 570 yer sarsıntısı kaydedildi.

Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde 6 günde 570 deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan bugün saat 15.50 itibarıyla Ege Denizi'nde 570 deprem kayıtlara geçti.

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda 1-2 arası 100, 2-3 arası 255, 3-4 arası 182 ve 4-5 arası 33 deprem meydana geldi. Şu ana kadarki depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.

Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.

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