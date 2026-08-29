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Ege Denizi'nde Datça açıklarında deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde Datça açıklarında deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 56,39 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.