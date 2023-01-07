Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Çanakkale Valiliğinden açıklama

Ege Denizi'ndeki meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde Çanakkale'de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.52'de, merkez üssü Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."