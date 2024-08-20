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Ege Denizi'nde deprem meydana geldi

AFAD, Ege Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde deprem meydana geldi
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AFAD Deprem Dairesi verilerine göre; Ege Denizi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.67 km olarak ölçüldü.

 

 

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