Ege Denizi'nde deprem meydana geldi
AFAD, Ege Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD Deprem Dairesi verilerine göre; Ege Denizi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.67 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 20, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-08-20
Saat:10:42:40 TSİ
Enlem:40.41861 N
Boylam:23.94417 E
Derinlik:14.67 km
Detay:https://t.co/toYYwcCzlF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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