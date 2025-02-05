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Ege Denizi'nde sarsıntılar sürüyor! 938 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugün saat 16.00'ya kadar 938 deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde sarsıntılar sürüyor! 938 deprem meydana geldi
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Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugün saat 16.00'ya kadar 938 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan bugün saat 16.00'ya kadar olan süreçte, Ege Denizi'nde 938 deprem kayıtlara geçti. 

Büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 110, 2-3 arası 337, 3-4 arası 414 ve 4-5 arası 75, 5-6 arası 1 sarsıntı yaşandı.

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