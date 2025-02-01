Ege Denizi'nde yarım saat arayla 3,9 ve 3,6 büyüklüğünde iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde saat 08.31'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 09.02'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ege Denizi'ndeki ikinci depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

Dün de İzmir Çeşme açıklarında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.