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Ege Denizi'nde yarım saat arayla 3,9 ve 3,6 büyüklüğünde iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3,9 ve 3,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu

Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde yarım saat arayla 3,9 ve 3,6 büyüklüğünde iki deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde saat 08.31'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 09.02'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ege Denizi'ndeki ikinci depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

Dün de İzmir Çeşme açıklarında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

 

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