Ege Denizi'nde yarım saat arayla 3,9 ve 3,6 büyüklüğünde iki deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3,9 ve 3,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde saat 08.31'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 1, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-01
Saat:08:31:27 TSİ
Enlem:36.52417 N
Boylam:25.37889 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/0alYkfTOlF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 09.02'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ege Denizi'ndeki ikinci depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.
Dün de İzmir Çeşme açıklarında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.