Ege iş dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: İlham kaynağımız Atatürk ve Cumhuriyet...

Yeni bir kararlılıkla, yepyeni hedeflere yürüme zamanı

Işınsu Kestelli - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

101 yıl önce sanayisi, tarımı, eğitimi, yetişmiş insan gücü olmadan; savaşlarla bitap düşmüş bu kadim topraklar üzerinde, kelimenin tam anlamıyla sıfırdan kurulan Cumhuriyet, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi cümlelerinde de vurguladığı gibi “Az zamanda büyük işler başardı...”

Bugün 86 milyonu aşan nüfusu, dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer alabilmesi, tarımda küresel oyuncu olabilmesi, Atatürk devrimlerinin ve cumhuriyetin kararlı, çalışkan, inançlı nesillerinin eseridir...

Milletçe bugün gelmiş olduğumuz nokta, yeni bir kararlılıkla, yepyeni hedeflere yürüme ve her alanda dünyanın zirvesini hedefleme noktasıdır.

Nitelikli üretim, bilişim teknolojileri alanında öncülük, savunma ve havacılıkta atılacak adımlar, tarımda liderlik, yeşil ekonomi, sürdürülebilirlik, çağdaş eğitim, yüksek adalet standartları ikinci yüzyılda bizleri bekleyen yeni rotadır.

Demokrasi standartlarını aralıksız yükselten, refah seviyesi artmış, güvenlik içerisinde bir Türkiye hayaline ulaşabilmek için millet olarak mücadelemiz ilk günkü kararlılıkla sürecek ve sürmelidir.

100 bin üyemizle 101 yıl önceki coşkuyla kutluyoruz

Mahmut Özgener - İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

İzmir Ticaret Odası, ülkemizin dönüm noktalarına şahitlik eden, yaşadığı her süreçte tarihte yeni bir sayfa açan İzmir’de, çok önemli bir mirasa ev sahipliği yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanına ve ilk yıllarında yaşanan gelişmelere şahitlik eden Odamız, savaşın ve yangının ağır sonuçlarına rağmen İzmir’in tüccar ve sanayicilerinin sorunlarına çare arayışı içinde olmaya çalıştı. 1923 yılında, İzmir’in ve o dönemki adıyla İzmir Ticaret ve Sanayi Odası’nın tarihinde çok önemli iki olay gerçekleşti. İlki İzmir için olduğu kadar Türkiye ekonomisi için de önemli olan İzmir İktisat Kongresi, ikincisi ise cumhuriyetin ilanıydı.

101 yıl önce yaşanan bu heyecanı ve coşkuyu, bugün sayısı 100 bine ulaşan üyemizle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kentimiz ve ülkemiz için ürettiğimiz tüm projelerde kurtuluş ve kuruluşun azmini içimizde taşıyoruz.

İlham kaynağımız Atatürk ve Cumhuriyet

Ender Yorgancılar - Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dehasında şekillenen, ülkemize ve halkımıza mal olarak binlerce yıllık devlet geleneğimizde benzersiz bir çığır açan Cumhuriyet’imiz, kuşkusuz sahip olduğumuz en kıymetli varlığımızdır.

Ulu Önderimiz, ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’in geleceğini ve gelişmesini ekonomik kalkınmaya bağlamış, bunun sağlıklı gerçekleşebilmesi için de eğitim ve kültüre büyük önem atfetmiştir. Atatürk, 27 Ekim 1922’de Bursa’da öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmasında, ‘Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı. Ordularımızın zaferini siz tamamlayacaksınız. Hakiki zaferi siz kazanacak ve devam ettireceksiniz’ demektedir. Yine Şubat ayında, İzmir İktisat Kongresi’nde yaptığı konuşmasında ise İzmir İktisat Kongresi’nin Erzurum ve Sivas Kongreleri kadar önemli olduğunu ifade etmektedir. Bizler de O’nun ‘her fabrika bir kaledir’ sözünü kendimize şiar edinmek suretiyle daha çok üreterek, daha çok istihdam ve katma değer yaratarak Atatürk’ümüzün bize tevdi ettiği görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek adına elimizden geleni, hatta fazlasını yapmakta olmanın iç huzurunu taşıyoruz.

101 yıllık Cumhuriyet’imiz birçok sıkıntılı dönem yaşamış, ancak temelinin sağlamlığı sayesinde hepsini geride bırakıp ilerlemesini sürdürmeyi bilmiştir. Bugün de gerek dünya konjonktürü ve gerekse dahili konulardan kaynaklanan benzer bir süreçten geçmekteyiz. Durmaksızın üreterek ve yorulmak bilmeden çalışarak bu süreci de geride bırakacağımızdan, eskisinden çok daha güçlü biçimde kalkınma yolunda ilerlemeye devam edeceğimizden şüphem yoktur. Çünkü ilham kaynağımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’tir.

En değerli ve en önemli milli bayramımız

Hasan Küçükkurt - EGEV Yönetim Kurulu Başkanı

Cumhuriyet, Türk Milleti’nin bütün fertleriyle; azimle, çabayla ve üstün bir kararlılıkla İstiklal Savaşı’nı kazanarak taçlandırdığı en değerli varlığımızdır, en önemli milli bayramımızdır.

Bizlere düşen görev Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare biçimi, cumhuriyet idaresidir” sözüyle ilan ettiği cumhuriyetimize sahip çıkmaktır. Milletimiz, büyük zorluklar neticesinde kazanılarak kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah içerisinde yarınlara ulaştırmak için büyük bir azimle çalışmaya devam ederek modern dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürecektir. Bağımsızlık ve demokrasiyi yaşam biçimi olarak kabul eden milletimiz, Ulu Önder Atatürk’ün bizlere bıraktığı en kıymetli miras olan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacaktır.

Mutluluk ve gururla kutluyoruz

Semiha Güneş - Batı Anadolu Sanayici Ve İş İnsanları Dernerleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı

Bugün büyük bir mutluluk ve gururla cumhuriyetimizin 101. yıldönümünü kutluyoruz.

Savaşlar ve işgaller görmüş ülkemizin güzel topraklarına bir bahar gibi gelen cumhuriyet, elbette kolay tesis edilmemiştir. Halkın iradesi ve idaresinden yana olan bu rejim için çok sancılı süreçlerden geçilmiştir. Çağdaş ve demokratik bir yönetim biçimi olan Cumhuriyet ile birlikte ülkemize de yeni bir ufuk açılmış; bilim, eğitim, sanayi başta olmak üzere sayısız alanda kalkınma ve aydınlanma başlamıştır. Kadın erkek eşitliği, seçme ve seçilme hakkı, laik bir devlet anlayışı, hukukun üstünlüğü gibi kavramlarla cumhuriyet sayesinde tanıştığımız yadsınamaz bir gerçektir.

Tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi

Hüseyin Cengiz - İzmir Sanayici Ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı

Cumhuriyet, bütün imkansızlıklara rağmen tek vücut olup eşsiz bir mücadele örneği gösteren halkımızın, sarsılmaz bir irade elde ettiği büyük zaferin sonunda elde ettiğimiz en büyük değerimizdir. "Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözleri ile cumhuriyetin ilanını müjdeleyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bireysel hak ve özgürlüklerin, demokrasinin, laikliğin temelini de atmıştır.

Cumhuriyet; en zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, yılgınlığa düşmeyen, kanının son damlasına kadar mücadele eden bir halkın lideri Atatürk ile bir olmasının sonucunda kurulmuştur. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir.

Cumhuriyet geleceğimiz adına en büyük güvencemizdir

Özden Erten - İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı

Cumhuriyet, her şeyini kaybetme noktasına gelmiş bir ulusun ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği en büyük kazanımdır. Cumhuriyet, destansı bir bağımsızlık zaferi kazanan milletimizin bize en büyük emanetidir. Ülkemiz için bir dönüm noktasını ifade eden bu güzel bayram, milletimiz için her geçen gün daha büyük bir önem kazanmakta, daha da ileriye taşınmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği cumhuriyet, hiç şüphesiz, geleceğimiz adına en büyük güvencemizdir. Eşitlik ve hürriyet temeline dayanan büyük bir millet olma iradesiyle kurulan cumhuriyetimiz, hepimizin gözbebeği, yol göstericimizdir.

Cumhuriyet tarihi altın harflerle yazılmıştır

Şahika Aşkıner – Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı

Hiçbir zaman esarete boyun eğmeyen ulusumuz özgürlüğüne kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nda dünya tarihinde görülmemiş bir kahramanlık destanı ile zafere ulaşmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Türk milletinin canı pahasına verdiği bu mücadele 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilan edilmesiyle taçlandırılmış ve tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.

Aziz milletimizin tüm imkânsızlık ve zorluklara rağmen neleri başarabileceğini görmek isteyenler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine iyi bakmalıdır. Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek ve gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin görevidir.

Cumhuriyetimiz için var gücümüzle çalışacağız

Mehmet Torun - Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı

Cumhuriyet, Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en yüksek zirvesidir. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci de milli tarihimizin kaydettiği en büyük mücadelelerden biri olmuştur. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Yüce Türk Milleti, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz her zaman tüm gücüyle çalışacaktır.

Cumhuriyet geleceğimizin en büyük güvencesi

Hayati Ertuğrul - Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı

Milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli tezahürü olan cumhuriyetin ilanı Türk milletinin, tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yapılan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı, tarihindeki en büyük zaferidir. Bu anlamda cumhuriyet, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği cumhuriyet, geleceğimizin de en büyük güvencesidir.

Cumhuriyeti yaşatmak hepimizin sorumluluğudur

Yaşar Zengin - İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, bir neslin üstün gayret ve fedakârlıklarıyla kurduğu ve bizlere armağan ettiği cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutladığımız bu günde geleceğe büyük bir ümit ve inançla bakıyoruz. Cumhuriyetimizi millet egemenliğine dayanan asli ilkeleriyle yaşatmak, hepimizin ortak sorumluluğudur.