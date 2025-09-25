Ege Üniversitesi'nde öğrencilere polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

  1. Ekonomim
Ege Üniversitesi'nde öğrenci topluluklarının geleneksel stant haftası etkinliğinde, çevik kuvvet ekipleri Ege Öğrenci Forum topluluğuna müdahale etti, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Öğrencilerin aktardığına göre, Ege Öğrenci Forum üyeleri kampüste stant açtıkları sırada polis ekiplerinin uyarısıyla karşılaştı. Uyarılara rağmen stant açmaya devam eden öğrencilere çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu. Müdahale sırasında arbede yaşanırken, polis çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan öğrencilerin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. 

