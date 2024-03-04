Ege ve Akdeniz'e fırtına uyarısı
Meteoroloji, Ege ve Akdeniz'in bazı kesimleri için fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Güney Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Batı Akdeniz'in batısı ile öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısında, akşam saatlerinden sonra ise Antalya Körfezi'nde etkisini kaybetmesi bekleniyor.