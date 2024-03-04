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Ege ve Akdeniz'e fırtına uyarısı

Meteoroloji, Ege ve Akdeniz'in bazı kesimleri için fırtına uyarısı yaptı.

Haber Merkezi
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Ege ve Akdeniz'e fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Güney Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Batı Akdeniz'in batısı ile öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısında, akşam saatlerinden sonra ise Antalya Körfezi'nde etkisini kaybetmesi bekleniyor.