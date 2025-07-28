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Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden yalanlama: Geri çağrılan zeytinyağı Türkiye'de üretilmedi

KAVAK markalı zeytinyağında kanserojen madde tespit edildiği ve acilen raflardan toplatıldığı iddia edildi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, “Söz konusu ürün ne Türkiye’de üretilmiştir ne de Türkiye’den gönderilmiştir” dedi. Ürünün yalnızca Türk markası taşıdığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden yalanlama: Geri çağrılan zeytinyağı Türkiye'de üretilmedi
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KAVAK markasına ait 1 litrelik zeytin prinası yağının Fransa’da yapılan denetimlerde güvenli sınırın çok üzerinde kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle acil olarak geri çağrıldığı iddia edildi.

Üzerinde “Hayat Kaynağı” ve “Özel Bir Kalite” ifadelerinin bulunduğu, cam şişede satılan ürünün analizlerde, ürünün içeriğinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) oranının 13,7 mg/kg olduğu öne sürüldü.

Bu oran, Avrupa Birliği’nin izin verdiği azami 2 mg/kg sınırının yaklaşık altı katı. PAH bileşenleri, uzun vadede kanser riski taşıyan maddeler arasında yer alıyor.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden yalanlama: Geri çağrılan zeytinyağı Türkiye'de üretilmedi - Resim : 1

Geri çağırılan ürüne ait bilgilerin şöyle olduğu öne sürüldü:

Marka: KAVAK
Ürün: Zeytin prinası yağı – 1L (Huile de grignons d'olive 1L)
GTIN: 8011845300554
Lot No: L.24208 1A
TETT: 26/01/2026
Satış Aralığı: 05.12.2024 – 20.05.2025
Satış Alanı: Tüm Fransa

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden yalanlama

Fransa’da geri çağrılan ve yüksek oranda kanserojen madde içerdiği belirtilen zeytin prinası yağıyla ilgili “Türk markalı zeytinyağı raflardan toplatılıyor” haberlerine Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden yalanlama geldi. Birlik, ürünün Türkiye’den ihraç edilmediğini ve İtalya kaynaklı olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Söz konusu ürün, Türkiye’de üretilmemiş ve Türkiye’den gönderilmemiştir. GTIN numarası üzerinden yapılan sorgulamada, ürünün İtalya merkezli bir firma tarafından üretildiği açıkça görülmektedir” denildi.

Haberde kullanılan ifadelerin Türk zeytinyağı sektörünü haksız yere zan altında bıraktığı vurgulanan açıklamada, “Kamuoyunu yanıltıcı bu içeriklerin düzeltilmesini ve yayından kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Birlik, Türkiye’den ihraç edilen tüm zeytinyağı ürünlerinin, yetkili kurumlar tarafından denetlendiğini ve kalite-gıda güvenliği kriterlerinin en üst düzeyde gözetildiğini de hatırlattı.

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