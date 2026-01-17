Ege'de Çeşme açıklarında deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 06.39'da, Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 17, 2026
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [77.38 km] Çeşme (İzmir)
Tarih:2026-01-17
Saat:06:39:30 TSİ
Enlem:38.47361 N
Boylam:25.40222 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/OQqYltAyWu@afadbaskanlik