  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ege'de Çeşme açıklarında deprem
Takip Et

Ege'de Çeşme açıklarında deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 06.39'da, Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.