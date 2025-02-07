Ege'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.17'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-07
Saat:18:17:24 TSİ
Enlem:36.64694 N
Boylam:25.54028 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/vJbmT0fMT7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi