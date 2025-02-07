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Ege'de sarsıntılar sürüyor! 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Haber Merkezi
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Ege'de sarsıntılar sürüyor! 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor. AFAD, Ege Denizi'nde saat 10.16'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Ege Denizi beşik gibi sallanıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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