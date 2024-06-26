Ege'de son yılların göç rekoru kırıldı

Son yıllarda yaşanan durgunluğun ardından, yasadışı göç akışı yeniden hızlandı. 2020 yılındaki pandemi ile birlikte yavaşlayan yasadışı göç 2024'ün ilk aylarından bu yana artışa geçti.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı elindeki son verileri açıklarken esas olarak Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Evros sınır bölgesi ve aynı zamanda Yunan adalarına yönelik göçmen akınının çoğaldığını bildirdi. Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı'nın verilerine göre 2024'ün ilk çeyreğinde rakamlar 2019'dan bu yana en yüksek göç akışını gösteriyor.

Türkiye ile ortak çalışma

Yunanistan medyasında Ankara ile göç konusundaki işbirliğine dikkat çekilerek şunlar yer alıyor:

"Yunanistan Sahil Güvenlik kaynakları, göç akışının izlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla Türkiye'deki yetkili makamlarla işbirliği konusunda iki ülkenin ilgili yetkilileri arasında istişare ve doğrudan iletişimin devam ettiğini söylüyor. Yunanistan Denizcilik Bakanı Christos Stylianides ve Türk mevkidaşı Ocak ayında Ankara'da yaptıkları toplantıda ilgili sahil güvenlik birimleri arasındaki iletişim kanalını yeniden etkinleştirme konusunda anlaştılar."

Adalara göç akını

Yunan makamlarından yansıyan bilgilere göre özellikle kara sınırı olan Evros'a (Meriç) yönelik akınlar, geçen Nisan-Mayıs döneminde sığınma başvuruları üzerinde etkili oldu. Göçmenlerin deniz yoluyla; küçük teknelerle Girit kıyılarına, Gavdos ve Lakonia gibi ülkenin farklı bölgelerine ulaşmaya çalıştığı belirtiliyor.

Haziranda iki tekne

Gavdos Belediye Başkanı Lilian Afentaki, haziran ayında sırasıyla 19 ve 43 kişilik iki teknenin adaya geldiğini söyledi. Göçü izleyen kurumların verilerine göre 2019'un ilk çeyreğinde Yunanistan'a yaklaşık 11.000 göçmen ulaşmıştı. 2021'de Ocak'tan Nisan'a kadar 2.000, 2022'de ise yaklaşık 3.500 göçmen ulaşmıştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 4.660 göçmenin ülkeye girdiği belirtiliyor. 2024 yılında, yılın başından Nisan ayına kadar ulaşanların sayısı ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 154 artışla 11.835 oldu.

İki katına çıktı

Haberde şu ifadelere yer veriliyor: "Mayıs ayında adalara gelenlerde de artış kaydedildi; 2024'teki 4.115 göçmene kıyasla 2023'ün aynı ayında 1.592 kişi gelmişti. Haziran başında 1.477 göçmen Yunanistan kıyılarına ulaşmaya çalıştı ancak Yunan Sahil Güvenliği tarafından durduruldu. Nisan 2024'te hem adalarda hem de Yunanistan ana karasındaki tesislerde kalanların sayısı 2023'ün aynı ayına göre iki katına çıktı."

Sayı her yerde artıyor

20 Haziran Mülteciler Günü kapsamında göç verilerini açıklayan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dünya genelinde de göçmen sayısının arttığını ortaya koydu. Sonuçlar savaşların dünyanın pek çok yerinde artması ve doğal afetlerin yayılmasıyla birlikte, ülkelerinden kaçmak zorunda kalan insanların 2023 yılı sonunda 117,3 milyonu bulduğunu gösteriyor. BM, bu yılın ilk dört ayında zorla yerinden edilme rakamlarının da eklenmesiyle bu sayının 120 milyona ulaştığını tahmininde bulunuyor.