  3. Ege'de Türk ve Yunan balıkçıları arasında gerginlik
Ege Denizi Saros Körfezi açıklarında Türk ve Yunan balıkçıları arasında gerginlik yaşandı. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

İddiaya göre, Semadirek Adası ile Enez arasında, Yunan balıkçı teknelerinin Türk balıkçıların üzerine sürmesiyle başlayan olayda, Türk balıkçılar sessiz kalmadı

Haberleşme sistemleriyle hızla organize olan Türk gırgır ve trol tekneleri, tacizde bulunan Yunan teknelerini Türk kara sularına kadar takip ederek geri püskürttü.

Ege'de Türk ve Yunan balıkçıları arasında gerginlik

Yaşanan anlar Türk balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

