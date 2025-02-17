Ege'de volkanik hareketlilik uyarısı: Tehlike devam ediyor

Ege Denizi'nde 26 Ocak'tan bu yana devam eden yoğun sismik hareketlilik, Yunanistan'da büyük endişeye yol açtı. Özellikle Santorini ve çevresindeki adalarda artan depremler nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililer konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Yunanistan'da sismik riskleri değerlendirmek amacıyla toplanan Sismik Tehlikeyi Değerlendirme ve Sismik Riski Azaltma Daimi Bilimsel Heyeti ile Yunanistan Volkanik Arkının Daimi İzleme Heyeti, Ege Denizi'ndeki sarsıntıları ayrıntılı olarak inceledi. Toplantıya, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas da katıldı.

18 binden fazla deprem kaydedildi

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, uzmanlar bölgede 26 Ocak'tan itibaren 18 bin 400'den fazla depremin meydana geldiğini açıkladı. Özellikle Santorini ve Yamurgi adaları arasındaki bölgede, 1 Şubat'tan bu yana büyüklüğü 3 ila 5,3 arasında değişen yaklaşık bin 300 deprem kaydedildi.

Yetkililer, bölgede sismik aktivitenin azalma eğiliminde olduğunu ancak tehlikenin tamamen geçmediğini vurguladı.

Sismik hareketliliğin kaynağı ne?

Uzmanlara göre, Santorini ve Yamurgi adaları arasında kalan bölgedeki sismik hareketlilik, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundaki deniz altı fay hatlarından kaynaklanıyor. Mevcut verilere göre, bu depremlerin tektonik hareketler ve derin magmatik aktiviteyle ilişkili olduğu düşünülüyor.

Santorini'deki kaldera bölgesinde de belirgin bir zemin deformasyonu gözlemlendiği bildirildi. Bunun, bölgede volkanik hareketliliğin artabileceğine dair bir işaret olup olmadığı ise bilim insanları tarafından yakından takip ediliyor.

Kritik uyarılar geldi

Heyetler, bölgede yapısal sağlamlık açısından detaylı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan incelemelere göre, şu ana kadar bölgedeki binaların sismik yüke karşı dayanıklılık gösterdiği tespit edildi.

Ancak yetkililer, vatandaşlara kalabalık kapalı alanlarda uzun süre kalınmamalı, metruk ve eski binalardan uzak durulmalı, Santorini Adası'ndaki Amudiu, Armenis, Korfu ve Eski Liman sahil şeritlerinde bulunmak tehlikeli olabilir, heyelan riski nedeniyle güvenli yollar tercih edilmeli, deprem anında sahilden derhal uzaklaşılmalı, olası bir tsunami tehlikesine karşı havuzlar boşaltılmalı şeklinde uyarılarda bulundular.

Yetkililer, 19 Şubat'ta tekrar bir araya gelerek sismik hareketliliğin son durumunu değerlendirecek.

Volkanik tehdit artıyor mu?

Santorini, aktif bir volkanik bölge olması nedeniyle Yunanistan’ın en yüksek riskli bölgelerinden biri olarak biliniyor. Tarih boyunca Santorini’de yaşanan büyük volkanik patlamalar, Ege Denizi'nde kıyı şehirlerini bile etkileyen tsunamilere yol açmıştı.

Uzmanlar, mevcut depremlerin volkanik aktiviteyle bağlantılı olup olmadığını analiz etmeye devam ediyor. Eğer depremler magma hareketlerinden kaynaklanıyorsa, bölgede bir volkanik patlama ihtimali de gündeme gelebilir.